Bomberos controlan fugas de gas en casa

Matehuala.- Elementos de Bomberos acudieron a dos viviendas para controlar fugas de gas que ponían en riesgo la integridad de las familias, los tragahumo lograron reparar las fallas y el problema no paso a mayores en las viviendas.

El primer reporte que recibieron los tragahumo fue que en la calle Bocanegra de la zona centro de la ciudad, había un fuerte olor a gas que provenía de un domicilio particular, por lo que elementos de la corporación al llegar al domicilio particular encontraron que el problema se generaba en un cilindro de treinta kilogramos, por lo que fue retirado el cilindro para que fuera entregado a la gasera.

Posteriormente reportaron otra fuga en la calle Leandro Valle, por lo que un grupo de elementos de Bomberos acudieron y lograron encontrar el problema, pues la fuga se generó porque habían purgado un cilindro de treinta kilogramos de gas, por lo que dieron las indicaciones a los habitantes del domicilio, para evitar que ocurriera alguna tragedia.

Los bomberos exhortan a la población en esta temporada invernal tener precaución, al comprar un tanque de gas, verificar que no haya fugas, de igual manera checar que se apaguen bien las llaves de los tanques y de las estufas, pues con el frío mucha gente luego enciende las estufas para calentar sus hogares, pero hay que tener mucho cuidado con esto para evitar algún accidente.

