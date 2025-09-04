Bomberos rescatan un felino

RIOVERDE.- Elementos del Cuerpo de Bomberos rescataron a felino del Puente de Morelos.

El suceso se registró ayer por la mañana, cuando en la institución se recibió una llamada de un gato en peligro y en riesgo de que llegara a morir.

Los tragahumo se trasladaron en el camión Escalera a Morelos y Boulevard, ya en el puente vehicular localizaron al felino que estaba a punto de llegar a caer y morir.

Tras el tremendo susto el felino fue entregado a unos vecinos y no requirió atención, pues no sufrió daño alguno gracias a la oportuna intervención de los bomberos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Cabe destacar que son constantes los apoyos que brinda el cuerpo de bomberos respecto al rescate de mascotas, que la mayoría de las veces quedan atrapados en situaciones de riesgo de llegar a sufrir lesiones de gravedad.