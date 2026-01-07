logo pulso
Bomberos retiran panal de abejas

Por fortuna no hubo lesionados

Por Jesús Vázquez

Enero 07, 2026 03:00 a.m.
A
Bomberos retiran panal de abejas

MATEHUALA.- Cuerpo de Bomberos retira enjambre de abejas en una de las calles del centro de la ciudad, ante esta situación se pidió apoyo a un apicultor; no hubo personas lesionadas.

Los hechos se presentaron en la calle de Gómez Farías del centro de la ciudad, donde reportaron un peligroso enjambre de abejas afuera de un domicilio, y esto representaba un verdadero peligro para los transeúntes que pasaban por este lugar, pues podrían ser atacados por estos insectos, por lo que vecinos del lugar pidieron apoyo a la corporación de Bomberos para que retiraran el enjambre.

Los elementos acudieron inmediatamente al lugar con un apicultor y usaron trajes especiales para empezar a trabajar y retirar el enjambre, la idea principal era retirar el panal de abejas y llevarse las abejas para rescatarlas, para que se encuentren en un lugar más seguro para ellas, y tampoco dañen a los ciudadanos, ya que si llegan a atacar a una persona que es alérgica podría ser fatal. 

Bomberos agregó que van pocos días del año 2026 pero les ha tocado atender 22 servicios de distintos tipos, donde la mayoría han sido incendios por los cuetes, ya que a pesar de que ya pasó Año Nuevo, hay lugares donde ellos  siguen aventando y provocando incendios en lotes baldíos.

