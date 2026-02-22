Bomberos sofocan incendio forestal

San Ciro de Acosta.- Elementos del Cuerpo de Bomberos lograron sofocar un incendio que se generó en el camino a Palo Alto y rescatan 2 felinos, que corrían el riesgo de morir chamuscados entre el fuego.

Los tragahumo recibieron un llamado de auxilio por un siniestro que había iniciado, por lo que se trasladaron al lugar donde les indicaron que se generaban las llamas del incendio forestal.

Tras diversas maniobras lograron combatir las enormes llamaradas, evitando que se propagara en zonas aledañas.

Al combatir las llamas encontraron 2 gatitos que lograron rescatar del fuego, los cuales están bien de salud.

Por lo que hicieron un llamado a la población en general interesada en adoptar a los felinos, para que se acerquen a la base de bomberos, donde se les brindará toda la información al respecto para obtener los felinos.