Buscará sindicato aumento salarial de manera general

El Sindicato del Ayuntamiento, peleará por incrementar el salario de los que no están en el rango de salario mínimo, de acuerdo con los incrementos de la canasta básica.

El líder del sindicato, Sergio Pérez Garza, comentó que son 90 de los 543 miembros, los que ganan el mínimo y que los primeros tendrán un aumento regulado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, sin embargo, hará una negociación para que el aumento sea general, dados los índices de inflación y los precios de la canasta básica, que no dejan de aumentar.

Este tema es parte de la agenda de este inicio de año en el sindicato y es parte de la congruencia entre el sueldo y la situación económica existente.