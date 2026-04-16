"Cachetada con guante blanco" a Sánchez Zumaya

CIUDAD VALLES.- El alcalde de Valles, David Medina Salazar dijo sobre los denuestos que le dedicó el sábado el político morenista Gerardo Sánchez Zumaya que él respeta mucho al político y que incluso hay relaciones familiares entre los abuelos de ambos.

"Esta es la única vez que hablaré de esto", advirtió Medina Salazar quien dijo que no respondería a insultos y que él respeta la carrera de Sánchez Zumaya, de quién dijo, hay una relación de compadrazgo entre los abuelos de ambos.

Durante el sábado, Gerardo Sánchez se refirió a David Medina como "narco presidente" (sic) y otros insultos que se refieren a características físicas de Medina Salazar, sin embargo, no contestó ningún agravio y dijo que respetaba mucho la postura del morenista.