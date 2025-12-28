logo pulso
Caen ventas de comercios

Por Carmen Hernández

Diciembre 28, 2025 03:00 a.m.
A
RIOVERDE.- Han caído las ventas en un 60 por ciento ,aunque si hay gente visitando los comercios pero solo admirando lo que ofertan en sus aparadores, pero son mínimas las compras que realizan. 

El comerciante Jesús Francisco Gutiérrez dio a conocer que hay mucha gente recorriendo los centros comerciales, aunque son pocos los que realmente realizan compras, pese a que se pronosticaba que sería una buena temporada.  

El problema que se tiene es que no hay ventas como en años pasados, que se incrementaron las ventas había buenas perspectivas de compras por el movimiento de dinero en esta temporada. Desafortunadamente no son las condiciones se esperaban por lo que se ven obligados a tener el recorte de personal, porque se está obteniendo recurso para pagar la renta y otros servicios.

Confían los comerciantes que mejoren las condiciones previo al fin de año.

