Calor extenuante vacía las calles

CIUDAD VALLES.- Calores de más de 40 grados y humedad del 90 por ciento vacían la ciudad durante el día, en la onda de calor que actualmente atraviesa el país.

Luego de casi cuatro meses de clima templado a cálido, la vaharada de calor actual ha llegado hasta los 42 grados, con sensación cercana a los 50 grados, al menos en este municipio.

El sol radiante y la humedad por encima del 90 por ciento ha provocado el efecto invernadero, en el que en poco tiempo, el sudor empapa la ropa.

Por lo pronto, la onda cálida iniciada el viernes todavía no ha provocado que haya reportes de golpes de calor o deshidratación, de acuerdo con el Sector Salud.

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