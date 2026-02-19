logo pulso
Camión sufre falla y derrama aceite en la calle

Por Redacción

Febrero 19, 2026 03:00 a.m.
A
Camión sufre falla y derrama aceite en la calle

Matehuala.- Ayer por la mañana un camión derramó aceite en la avenida Roble, conductores de los vehículos que pasaban por la zona circularon con precaución ante el riesgo de sufrir un accidente, podían derrapar motocicletas, carros, se pidió apoyo a las corporaciones de emergencia para retirar este peligroso líquido.

Elementos de Protección Civil acudieron a la citada venida y vieron que la arteria estaba llena de aceite, por lo que empezaron a retirarlo para salvaguardar la integridad física de las personas, arrojaron tierra, para absorber todo el líquido derramado en la calle, así mismo fue cerrada a la vialidad por algunos minutos, en lo que se lograba retirar el aceite.

Refieren autoridades que ya son varios casos de vehículos que sufren este tipo de accidentes, provocando un peligro para los conductores, ya que se pueden accidentar al pasar por el aceite donde incluso pueden llegar hasta perder la vida. 

En varias ocasiones los camiones dejan derramado el aceite en las calles, esto ha llegado a provocar accidentes donde los motociclistas han derrapado y terminan con lesiones graves, por lo que es necesario se impongan sanciones por este tipo de hechos.

