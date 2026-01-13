Camiones cañeros, sin límite de carga

CIUDAD VALLES.- A un mes de inicio de zafra, la dirección de Tránsito Municipal no ha tenido la reunión con los transportistas de caña, para que no se excedan en el peso de sus cajas o jaulas.

El director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SPyTM), José Juan Herrera Sierra dijo que todavía no se han hecho las reuniones con los transportistas de la gramínea que han servido de recordatorio para que no haya exceso en la parte superior de los camiones, que pudiera generar inestabilidad en el vehículo y provocar un accidente.

Dijo que no es un asunto que tenga que ver con las asociaciones, sino con los transportistas y anunció que en breve habría una reunión con los que tendrían que tomar medidas.

La zafra comenzó hace más de 25 días.

