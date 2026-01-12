logo pulso
Este día alumnos regresan a clases

Enero 12, 2026 03:00 a.m.
CIUDAD VALLES.- Con frío y todo, pero este lunes regresan a clases más de 70 mil estudiantes de nivel básico, de acuerdo con la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE).

Aunque en anteriores temporadas invernales el clamor de muchos paterfamilias de que hubiera suspensión de clases por el frío, principalmente en las zonas Centro y Altiplano persuadía al Gobierno del Estado para que así fuera, este domingo el Gobernador, Ricardo Gallardo Cardona y la misma SEGE anunciaron que habrá tolerancia de media hora en la entrada de los alumnos del turno matutino y de una salida de media hora más temprano para los del turno vespertino.

También habrá oportunidad de llevar ropa abrigadora, aunque no corresponda al uniforme, de acuerdo con el comunicado.

Por lo que los alumnos retornan a las aulas luego de las vacaciones de fin de año.

