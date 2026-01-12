logo pulso
Sin definir el Karbe en el IPA

Por Redacción

Enero 12, 2026 03:00 a.m.
A
Sin definir el Karbe en el IPA

CIUDAD VALLES.- A casi un mes de inciada la zafra no han definido el rendimiento de la caña de azúcar en el Ingenio Plan de Ayala, lo que ha generado algunas quejas por parte de los productores cañeros.

El pasado miércoles 17 de diciembre de 2025 comenzó la molienda de manera oficial en esta factoría y, debido a interrupciones que suscitaron las fiestas, ha habido retrasos en la conciliación entre todos los involucrados del Comité Cañero y están esperando la llegada de un delegado nacional de la Unión de Productores de Caña de Azúcar para llegar al acuerdo sobre el Karbe (Kilogramo de azúcar recuperable, base estándar).

Hasta este domingo 11 de enero, 25 días después de iniciada la molienda, han procesado 80 mil toneladas de gramínea.

