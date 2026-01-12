Puente Santa Rosa, con fisuras y hoyos
Los daños han sido denunciados por ciudadanos
CIUDAD VALLES.- Fisuras y hoyancos en el puente Santa Rosa han sido señalados por ciudadanos que a diario pasan por ahí, aunque no ha habido dictámenes de parte de Obras Públicas al respecto, pero que debería hacerse un estudio concienzudo de las condiciones de la estructura, ante el riesgo de alguna contingencia.
Ha habido reportes de ciudadanos que apuntan a que hay aperturas entre placas del puente y hoyos sobre los carriles del puente, que se encuentra a más de 15 metros de altura, sobre el río Valles.
El director de Protección Civil, Miguel Ángel Sánchez Hernández, dijo que no hay ningún oficio o denuncia oficial al respecto y que el tema estaría destinado a ser revisado por parte de Obras Públicas.
El puente fue reparado a principios de la administración de David Medina (2021-2024), por una grieta que ya significaba un peligro para los que transitan por ese lugar, presuntamente solo fueron los daños encontrados.
