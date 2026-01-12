logo pulso
Invita a carrera Fiesta, sabor y tradición

Por Carmen Hernández

Enero 12, 2026 03:00 a.m.
A
Invita a carrera Fiesta, sabor y tradición

SAN CIRO DE ACOSTA.- Todo está listo para la carrera atlética Fiesta, sabor y tradición, que se llevará a cabo este 25 de enero, un evento que se espera tenga una nutrida participación de corredores.

La cita es este 25 de enero a las 7:30 de la mañana en el Monumento de los Huapangueros, de donde arrancará la justa atlética. 

La carrera es de 6 kilómetros, es por ello que se les invita a los deportistas para que participen.  

El primer lugar obtendrá un premio de 1,500 pesos, segundo lugar mil pesos y tercer lugar la cantidad de 750 pesos. 

Las personas interesadas en participar deberán registrarse en la Dirección del Deporte Municipal.

