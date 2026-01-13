Campaña de descuento en el pago del Predial

Matehuala.- La dirección de Catastro invita a los propietarios de bienes inmuebles al pago del Impuesto Predial con descuentos que se están ofreciendo para ponerse al corriente, una campaña que tendrá una vigencia de tres meses.

Durante el mes de enero se ofrece un quince por ciento de descuento, en el mes de febrero será del diez por ciento y en el mes de marzo el cinco por ciento de descuento, por lo que es una oportunidad para aprovechar para evitar se acumulen recargos, por lo que se invita a los matehualenses a hacer sus pagos en tiempo y forma.

Los puntos para hacer los pagos de Impuesto Predial son las oficinas ubicadas en el interior del Mercado Bocanegra, pero además habrá otros sitios, como en el Centro Cultural de Matehuala, ubicado en la calle Miguel Hidalgo, otro más en la Casa de la Cultura de la colonia Olivar de las Ánimas.

El objetivo de los descuentos es brindar facilidades a las familias para que puedan regularizarse y ponerse al corriente en sus pagos, contribuyendo así al desarrollo del municipio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Asimismo, para quienes no cuenten con su clave catastral, personal de la dependencia puede brindar el apoyo directamente en las oficinas, en un horario de ocho de la mañana a tres de la tarde.