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Capacitará el INAH a habitantes de El Sauz

Por los restos históricos de mamut encontrados en la comunidad

Por Carmen Hernández

Mayo 22, 2026 03:00 a.m.
A
Capacitará el INAH a habitantes de El Sauz

RIOVERDE.- En enero un supuesto trabajador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) intentó sustraer el colmillo de un mamut en la comunidad del Sauz y solo lo dañó, posteriormente los restos fueron enviados a la capital potosina para su restauración.  

La alcaldesa Ruth Castillo Montelongo dio a conocer que fueron rescatados los restos de un mamut, incluso acudieron paleontólogos y arqueólogos del INAH a realizar los trabajos de embalaje y rescate. 

Explicó que en marzo personal del INAH acudió a impartir una capacitación a habitantes de la comunidad del Sauz y hace unos días hicieron una solicitud para que realizaran trabajos. 

Recordó que en enero una persona intento sustraer un colmillo y solo lo dañó. 

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El hombre se hizo pasar por personal del INAH, pero lo desconocieron en la comunidad y por eso solicitaron el apoyo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, se le obligó a dejar el lugar. Finalmente dijo que se conformará un Museo Regional en el Sauz.

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