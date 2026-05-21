Gana estudiante concurso nacional de creatividad
CIUDAD VALLES.- Alumna de la primaria Josefa Ortiz de Domínguez ganó un concurso nacional de creatividad musical.
Vanesa Santiago Montaño está en sexto B de la primaria ya mencionada y concursó en un certamen nacional propuesto por el Instinto Mexicano de Propiedad Intelectual (IMPI), en la categoría de música y composición, logrando el primer lugar nacional de entre más de dos mil 200 niños.
Vanesa cantó una letra compuesta por ella, en la que pondera el cuidado del medio ambiente, mediante las notas del "Querreque", acompañada por el trío Alma Vallense, en donde también toca su hermano.
La directora, Paulina de los Santos Martínez dijo que la invitación a los niños fue abierta y se congratuló de que una de sus alumnas sea la ganadora nacional de este certamen.
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