El sábado, retiro de Pentecostés

Matehuala.- El próximo sábado se llevará a cabo un retiro para prepararse para la celebración del inicio de Pentecostés, una festividad que celebra la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y la Virgen María, marcando el nacimiento de la Iglesia cristiana. Se celebra exactamente 50 días después de la Pascua, poniendo fin al tiempo.

Será en el Centro Vocacional de Matehuala, en un horario de 3:30 de la tarde a 10:00 de la noche, este evento culminará el domingo, por lo que se exhorta a la comunidad católica a participar en esta importante actividad.

El domingo la actividad será de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, donde contarán con la participación de los sacerdotes Gustavo Tapia y José Reyes, quienes serán los encargados de llevar a cabo diversas pláticas, talleres y dinámicas para quienes asistan.

Se exhorta a las personas a que acudan a esta importante celebración de Pentecostés, en la que solo tienen que llevar su Biblia, cuaderno y muchas ganas de participar en este magno evento que está llevando a cabo la Iglesia católica. Por otra parte, muchos feligreses católicos se preguntan cuándo nombrarán a un nuevo obispo para la Diócesis, pues aunque hay un administrador episcopal, éste se encuentra en la ciudad de San Luis Potosí.

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Muchos han opinado que uno de los sacerdotes que ya están en la ciudad de Matehuala sea ascendido a obispo, pues ya tienen la preparación y conocen toda la región.

Algunos feligreses han mencionado que les gustaría que el próximo obispo fuera el padre Toño Ruiz, Gustavo Tapia o el padre Eduardo Villela.