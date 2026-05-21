Vecinas del Carmen 3 bloquean obras de casas del Bienestar

CIUDAD VALLES.- Vecinas del fraccionamiento El Carmen 3 bloquearon la calle Alicia debido a que las modificaciones que ha realizado la constructora contratada por el Gobierno federal para hacer condominios, ya provocó un accidente que tumbó bardas a dos avecindadas.

Alrededor de 40 personas, mayormente mujeres impidieron el paso a todo tipo de vehículos, porque no han obtenido respuesta a sus exigencias después del percance del lunes: que se construya una contención que proteja sus bardas traseras y que se modifique el plan de levantar la calle Alicia, porque elevar el nivel de esta vía dejaría en la indefensión a sus viviendas, respecto a accidentes e inundaciones. El alcalde David Medina Salazar estuvo en el lugar alrededor de las siete de la mañana y quedó de volver a la una de la tarde para darles una solución y aceptó que estén bloqueando el camino, pues es su derecho.