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Vecinas del Carmen 3 bloquean obras de casas del Bienestar

Exigen modificar proyecto de construcción; está dañando viviendas

Por Redacción

Mayo 21, 2026 03:00 a.m.
A
Vecinas del Carmen 3 bloquean obras de casas del Bienestar

CIUDAD VALLES.- Vecinas del fraccionamiento El Carmen 3 bloquearon la calle Alicia debido a que las modificaciones que ha realizado la constructora contratada por el Gobierno federal para hacer condominios, ya provocó un accidente que tumbó bardas a dos avecindadas. 

Alrededor de 40 personas, mayormente mujeres impidieron el paso a todo tipo de vehículos, porque no han obtenido respuesta a sus exigencias después del percance del lunes: que se construya una contención que proteja sus bardas traseras y que se modifique el plan de levantar la calle Alicia, porque elevar el nivel de esta vía dejaría en la indefensión a sus viviendas, respecto a accidentes e inundaciones.  El alcalde David Medina Salazar estuvo en el lugar alrededor de las siete de la mañana y quedó de volver a la una de la tarde para darles una solución y aceptó que estén bloqueando el camino, pues es su derecho.

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