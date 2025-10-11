CEB 5/11 celebrará su aniversario

CEDRAL.- El Centro de Estudios de Bachillerato 5/11 “Profr. Lorenzo Coronado Bouley” llevó a cabo la presentación oficial de las actividades conmemorativas por su 41 aniversario, donde tendrán actividades deportivas, académicas y culturales.

El evento fue encabezado por la directora del plantel, Ma. Jova Orta Faz, quien destacó la relevancia de esta celebración como un reconocimiento a la historia, esfuerzo y los logros académicos, deportivos y culturales que han caracterizado al CEB 5/11 a lo largo de más de cuatro décadas.

También estuvieron presentes la subdirectora del plantel, Ameyalli Jocelin Juárez Montalvo, el Coordinador Deportivo, Edgar Jasso Díaz, Omar Alejandro Castillo, coordinador de las actividades artísticas y culturales, Faustino Hernández, coordinador general de la carrera atlética, quienes compartieron detalles de las diversas actividades que se desarrollarán en el marco del aniversario, incluyendo eventos académicos, artísticos, deportivos y culturales que reunirán a estudiantes, personal docente, exalumnos y comunidad en general.

Con esta presentación, el CEB 5/11 da inicio a una serie de actividades que fortalecerán el sentido de pertenencia y la identidad cebista, que se realizarán los días 16 y 17 de octubre, celebrando con orgullo 41 años de historia, conocimiento y excelencia educativa con trayectoria y jovialidad, donde los estudiantes, ex alumnos y cedralenses podrán participar en las diferentes actividades de ese aniversario, además se entregarán reconocimientos a maestros destacados.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí