logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

UNEN SUS VIDAS UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Fotogalería

UNEN SUS VIDAS UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

CEB 5/11 celebrará su aniversario

Por Jesús Vázquez

Octubre 11, 2025 03:00 a.m.
A
CEB 5/11 celebrará su aniversario

CEDRAL.- El Centro de Estudios de Bachillerato 5/11 “Profr. Lorenzo Coronado Bouley” llevó a cabo la presentación oficial de las actividades conmemorativas por su 41 aniversario, donde tendrán actividades deportivas, académicas y culturales.

El evento fue encabezado por la directora del plantel, Ma. Jova Orta Faz, quien destacó la relevancia de esta celebración como un reconocimiento a la historia, esfuerzo y los logros académicos, deportivos y culturales que han caracterizado al CEB 5/11 a lo largo de más de cuatro décadas.

También estuvieron presentes la subdirectora del plantel, Ameyalli Jocelin Juárez Montalvo, el Coordinador Deportivo, Edgar Jasso Díaz, Omar Alejandro Castillo, coordinador de las actividades artísticas y culturales, Faustino Hernández, coordinador general de la carrera atlética, quienes compartieron detalles de las diversas actividades que se desarrollarán en el marco del aniversario, incluyendo eventos académicos, artísticos, deportivos y culturales que reunirán a estudiantes, personal docente, exalumnos y comunidad en general.

Con esta presentación, el CEB 5/11 da inicio a una serie de actividades que fortalecerán el sentido de pertenencia y la identidad cebista, que se realizarán los días 16 y 17 de octubre, celebrando con orgullo 41 años de historia, conocimiento y excelencia educativa con trayectoria y jovialidad, donde los estudiantes, ex alumnos y cedralenses podrán participar en las diferentes actividades de ese aniversario, además se entregarán reconocimientos a maestros destacados.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Lluvias afectan e incomunican a las comunidades
Lluvias afectan e incomunican a las comunidades

Lluvias afectan e incomunican a las comunidades

SLP

Carmen Hernández

Lamenta obispo muerte de presbítero
Lamenta obispo muerte de presbítero

Lamenta obispo muerte de presbítero

SLP

Jesús Vázquez

Caos vial en zona centro de la ciudad
Caos vial en zona centro de la ciudad

Caos vial en zona centro de la ciudad

SLP

Jesús Vázquez

Cierran transitada calle para reparar red de drenaje

Realizarán mastografías gratuitas
Realizarán mastografías gratuitas

Realizarán mastografías gratuitas

SLP

Carmen Hernández