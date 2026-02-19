Celebra iglesia católica el Miércoles de Ceniza

Matehuala.- La iglesia católica celebró el Miércoles de Ceniza para iniciar la temporada de Cuaresma, hubo muy buena respuesta de los feligreses que acudieron a la imposición de la ceniza.

A las ocho de la mañana en la Catedral se llevó a cabo una misa especial oficiada por el obispo Margarito Salazar Cárdenas, en la cual dijo que la ceniza aunque es un elemento externo, es un signo que representa que nos reconocemos como necesitados de Dios, así mismo llevó a cabo la bendición de la ceniza y luego empezó la imposición en la frente de los feligreses y de esta manera iniciar la cuaresma.

Además se estuvo realizando la celebración de la palabra a diferentes horas en las capillas en las que hay sacerdotes y acólitos que se encargaron de poner la ceniza a los feligreses, de esta manera pudiera acudir el mayor número de personas a esta celebración que da la entrada a la Semana Santa.

La Cruz de Ceniza que se coloca en la frente es un recordatorio de que la vida en la tierra es pasajera, es por eso que en momento de la imposición de la ceniza el encargado te dice "De polvo eres y en polvo te convertirás", la ceniza que se utiliza en este rito viene de las palmas del Domingo de Ramos del año pasado, pues éstas se queman para crear la ceniza que se les coloca a los fieles católicos.

