Celebran carrera Guadalupana

Matehuala.- Con gran alegría se llevó a cabo la cuarta carrera Guadalupana la cual se realizó como parte de las fiestas patronales a la Virgen Morena, el evento atlético fue de 5K y se realizó afuera del templo de Nuestra Señora de Guadalupe en el Ojo de Agua.

El evento atlético tuvo una excelente respuesta con la participación de muchos corredores locales así como de otros municipios del altiplano.

Participaron corredores tanto profesionales como principiantes, la idea principal era convivir en familia y fomentar el amor, la fe y el cariño que se le tiene a la Virgen Morena, se contó con el apoyo de las corporaciones de auxilio, que estuvieron al pendiente por si ocurría algún accidente, afortunadamente no pasó nada.

Dentro de la carrera de 5K participaron adultos mayores, jóvenes y personas de mediana edad, tanto hombres como mujeres, además hubo carreras especiales infantiles, este tipo de actividades también son para fomentar en jóvenes y niños los valores cristianos, demostrar que el ir a la iglesia no es solo hincarse a rezar y escuchar misa, pues la iglesia también promueve el amor al prójimo y la sana convivencia.

Los participantes quedaron muy contentos, el evento atlético fue un éxito, se espera ya la quinta carrera guadalupana el próximo año, así mismo exhortan a la población a acudir a las fiestas patronales en honor a la Guadalupana que están llevándose a cabo.