logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Venezolanos en Argentina se unen para ver entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado

Fotogalería

Venezolanos en Argentina se unen para ver entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Celebran carrera Guadalupana

Por Jesús Vázquez

Diciembre 11, 2025 03:00 a.m.
A
Celebran carrera Guadalupana

Matehuala.- Con gran alegría se llevó a cabo la cuarta carrera Guadalupana la cual se realizó como parte de las fiestas patronales a la Virgen Morena, el evento atlético fue de 5K y se realizó afuera del templo de Nuestra Señora de Guadalupe en el Ojo de Agua.

El evento atlético tuvo una excelente respuesta con la participación de muchos corredores locales así como de otros municipios del altiplano.

Participaron corredores tanto profesionales como principiantes, la idea principal era convivir en familia y fomentar el amor, la fe y el cariño que se le tiene a la Virgen Morena, se contó con el apoyo de las corporaciones de auxilio, que estuvieron al pendiente por si ocurría algún accidente, afortunadamente no pasó nada.

Dentro de la carrera de 5K participaron adultos mayores, jóvenes y personas de mediana edad, tanto hombres como mujeres, además hubo carreras especiales infantiles, este tipo de actividades también son para fomentar en jóvenes y niños los valores cristianos, demostrar que el ir a la iglesia no es solo hincarse a rezar y escuchar misa, pues la iglesia también promueve el amor al prójimo y la sana convivencia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Los participantes quedaron muy contentos, el evento atlético fue un éxito, se espera ya la quinta carrera guadalupana el próximo año, así mismo exhortan a la población a acudir a las fiestas patronales en honor a la Guadalupana que están llevándose a cabo.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Estrena computadoras Policía de Villa de la Paz
Estrena computadoras Policía de Villa de la Paz

Estrena computadoras Policía de Villa de la Paz

SLP

Jesús Vázquez

Aun hay policías con un sueldo inferior al mínimo
Aun hay policías con un sueldo inferior al mínimo

Aun hay policías con un sueldo inferior al mínimo

SLP

Redacción

Quitan bolos en posadas escolares
Quitan bolos en posadas escolares

Quitan bolos en posadas escolares

SLP

Jesús Vázquez

De verde pintan sede del Tec. Nacional
De verde pintan sede del Tec. Nacional

De verde pintan sede del Tec. Nacional

SLP

Redacción