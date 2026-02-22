logo pulso
Celebran reunión para fortalecer la seguridad

Por Jesús Vázquez

Febrero 22, 2026 03:00 a.m.
A
Celebran reunión para fortalecer la seguridad

Matehuala.- La coordinación interinstitucional de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, conformada por los tres órdenes de Gobierno Zona Altiplano, llevó a cabo una sesión en el municipio de Venado, para planear proyectos para los trabajos de construcción de paz y el fortalecimiento de la seguridad en el Altiplano.

Estuvieron presentes comandantes y directores de policías Municipales, Guardia Civil Estatal, Guardia Nacional, Ejército Mexicano, así como personal del Bienestar, Fiscalía de Justicia del Estado, Fiscalía de Justicia Federal de la República, Instancia de la Mujer y Atención a la Alerta de Género, para dar seguimiento a los trabajos en conjunto en la construcción de paz y el fortalecimiento de la seguridad y estrategias en la zona norte del estado potosino, así como la implementación de acciones de proximidad social y prevención del delito.

Por otra parte, continúan las capacitaciones en la prevención de accidentes y conducción a la defensiva al personal de Negociación Minera Santa María de La Paz (NEMISA), por parte de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal a través de los departamentos de Prevención del Delito y Educación Vial.

Se llevaron a cabo las capacitaciones a los diferentes turnos de la empresa minera con información importante que ayude a evitar accidentes vehiculares y con ello fomentar la cultura de vialidad y formar ciudadanos comprometidos y responsables.

