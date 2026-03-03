Celebran una misa en honor de los bomberos

Matehuala.- En el templo de San Francisco de Asís de la colonia Olivar de las Ánimas se llevó a cabo una misa para dar gracias a Dios por el 45 aniversario de fundación de Bomberos de Matehuala.

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron a la celebración eucarística, en la entrada fueron recibidos por el presbítero Antonio Ruiz Domínguez quien también es el capellán de los Bomberos y les dio la bendición para entrar al templo, en la eucaristía dieron gracias a Dios por permitir que el Cuerpo de Bomberos haya cumplido 45 años de servicio en Matehuala y el Altiplano, aunque tienen altas y bajas ellos día a día brindan sus servicios para ayudar a la población en una emergencia.

En la misa se pidió de manera muy especial por los fundadores de Bomberos, también se hizo una oración por los bomberos que lamentablemente ya han fallecido, se pidió al Creador que proteja a los bomberos en cada uno de los servicios que brindan pues ellos día a día arriesgan su vida sin esperar nada a cambio, pues la mayoría son bomberos voluntarios, que tienen familia, pero les gusta ayudar a los demás.

Al término de la eucaristía algunos bomberos subieron al altar mayor y expresaron su experiencia durnte estos años, donde explicaron que no ha sido fácil y saben los riesgo de ser un bombero, sin embargo, ellos llevan en la sangre el servir a los demás y en esta corporación han encontrado una segunda familia, y en cada servicio solo se encomiendan a Dios para regresar a casa en buenas condiciones de salud.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí