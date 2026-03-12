logo pulso
Celebró iglesia el Preconajum

Atraen a jóvenes para darles a conocer los valores cristianos

Por Jesús Vázquez

Marzo 12, 2026 03:00 a.m.
A
Celebró iglesia el Preconajum

MATEHUALA.- La iglesia católica llevó a cabo el Preconajum en la Casa de Pastoral el cual tuvo una excelente respuesta de hombres y mujeres de entre 15 y 29 de edad, en este evento llevaron a cabo pláticas, talleres y varias actividades para acercarse a Cristo, destacando una marcha por la paz con banderas por las principales calles de la ciudad.

Este año fue un gran número de jóvenes participaron en las actividades, donde la idea principal es acercarlos a Dios pues en la actualidad es muy difícil que los jóvenes se acerquen a la iglesia, es por eso que se realizan estos eventos, con la finalidad de que los jóvenes se diviertan y a la vez agarren valores cristianos, vayan conociendo más a Dios.

Los jóvenes que asistieron al Precongreso Nacional Juvenil Misionero marcharon por las principales calles de la ciudad cargando banderas, haciendo una oración especial por la paz del mundo, de México y sobre todo de Matehuala, para que regrese esos tiempos en que la gente podía salir a las calles sin pensar que fuera a ocurrirles algo malo. 

Para terminar el Preconajum se llevó a cabo una misa en la Catedral, donde estuvieron presentes los sacerdotes destacando la presencia de Margarito Salazar Cárdenas, obispo de Matehuala, quien ofició una misa especial para los jóvenes e invitándolos a seguir luchando por el bien de la sociedad.

