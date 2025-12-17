Celebró su 12 aniversario sacerdotal el padre Ciro

MATEHUALA.- En el Santuario de Guadalupe se llevó a cabo una misa de acción de gracias especial para conmemorar el 12 aniversario sacerdotal del padre Ciro de la Rosa Ruiz, un sacerdote originario de Ciudad del Maíz, pero que la mayor parte de su ministerio ha estado en algunas parroquias de Matehuala.

El padre Ciro de la Rosa Ruiz fue ordenado hace doce años en la Catedral de Matehuala por el entonces obispo monseñor Lucas Martínez Lara, donde también estuvieron autoridades eclesiásticas de la Arquidiócesis de Matehuala, dentro de esa misa el entonces obispo Lucas Martínez Lara se colocó el santo crisma en las manos y cabeza, y sus padres le entregaron el ornamento sacerdotal.

Desde entonces el padre Ciro se comprometió a entregar su vida a Jesucristo y se ha convertido en uno de los sacerdotes jóvenes, pero con un gran entusiasmo en las diferentes parroquias que ha estado trabajando, donde también se ha encargado de acercar a los niños y jóvenes a la iglesia, estuvo algunos años en el municipio de Catorce, y actualmente se encuentra en la Parroquia del Santuario de Guadalupe.

Dentro de la misa de su XII aniversario sacerdotal, el padre Ciro de la Rosa renovó sus votos sacerdotales, y al término de la misa lo sorprendieron con un bonito pastel y todos los feligreses se acercaron a felicitarlo y agradecerle todo el trabajo que ha hecho por los feligreses de la zona.

