logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ALEGRÍA DE NOCHE BUENA

Fotogalería

ALEGRÍA DE NOCHE BUENA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Celebró su 12 aniversario sacerdotal el padre Ciro

Por Jesús Vázquez

Diciembre 17, 2025 03:00 a.m.
A
Celebró su 12 aniversario sacerdotal el padre Ciro

MATEHUALA.- En el Santuario de Guadalupe se llevó a cabo una misa de acción de gracias especial para conmemorar el 12 aniversario sacerdotal del padre Ciro de la Rosa Ruiz, un sacerdote originario de Ciudad del Maíz, pero que la mayor parte de su ministerio ha estado en algunas parroquias de Matehuala. 

El padre Ciro de la Rosa Ruiz fue ordenado hace doce años en la Catedral de Matehuala por el entonces obispo monseñor Lucas Martínez Lara, donde también estuvieron autoridades eclesiásticas de la Arquidiócesis de Matehuala, dentro de esa misa el entonces obispo Lucas Martínez Lara se colocó el santo crisma en las manos y cabeza, y sus padres le entregaron el ornamento sacerdotal.

Desde entonces el padre Ciro se comprometió a entregar su vida a Jesucristo y se ha convertido en uno de los sacerdotes jóvenes, pero con un gran entusiasmo en las diferentes parroquias que ha estado trabajando, donde también se ha encargado de acercar a los niños y jóvenes a la iglesia, estuvo algunos años en el municipio de Catorce, y actualmente se encuentra en la Parroquia del Santuario de Guadalupe.

Dentro de la misa de su XII aniversario sacerdotal, el padre Ciro de la Rosa renovó sus votos sacerdotales, y al término de la misa lo sorprendieron con un bonito pastel y todos los feligreses se acercaron a felicitarlo y agradecerle todo el trabajo que ha hecho por los feligreses de la zona.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Adolescente se suicida
Adolescente se suicida

Adolescente se suicida

SLP

Redacción

Corte de la CFE deja sin agua a la zona tének
Corte de la CFE deja sin agua a la zona tének

Corte de la CFE deja sin agua a la zona tének

SLP

Redacción

Entregan premios de rifa del Vallestón
Entregan premios de rifa del Vallestón

Entregan premios de rifa del Vallestón

SLP

Redacción

Llama obispo a rescatar tradición de las posadas
Llama obispo a rescatar tradición de las posadas

Llama obispo a rescatar tradición de las posadas

SLP

Jesús Vázquez