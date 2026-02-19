logo pulso
Centro de Salud de la Doracely, sin agua

Predomina insalubridad para pacientes que acuden a atención médica

Por Redacción

Febrero 19, 2026 03:00 a.m.
A
CIUDAD VALLES.- El Centro de Salud de la colonia Doracely no tiene servicio de agua y los usuarios se quejaron de tener que echar agua al retrete cada vez que entran a realizar sus necesidades fisiológicas, lo que dicen resulta indignante.

Esta clínica, una de las más grandes de este municipio y que es administrada por la Secretaría de Bienestar no tiene agua desde hace semanas, de acuerdo con los usuarios del lugar, quienes usan agua de un bote que se encuentra a un lado de los lavamanos.

A pesar de que a nivel federal se ha hablado acerca de la inyección de recursos para el sistema de salud de San Luis Potosí, el servicio básico del agua está interrumpido desde hace muchos días, provocando mucha insalubridad. 

