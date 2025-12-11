logo pulso
Estado

Certificó RAN parcelas ejidales en Zona Media

También dieron cartillas de derechos agrarios a mujeres

Por Carmen Hernández

Diciembre 11, 2025 03:00 a.m.
A
Certificó RAN parcelas ejidales en Zona Media

RIOVERDE.- El Registro Agrario Nacional (RAN) entregó 100 certificados parcelarios a ejidatarios, dijo el Residente de la Procuraduría Agraria, quien informó que se continúa trabajando de la mano con diversas instituciones para dar certeza de la posesión legal de tierras ejidales a personas que viven en diversas comunidades y de la zona suburbana.  

Personal del RAN certificó la posesión de terrenos parcelarios a ejidatarios de diversas comunidades, a posesionarios y avecindados de la Zona Media.  

El funcionario, Javier Gallegos Oliva, refiere que se levantaron 35 listas de sucesión testamentaria de tierras ejidales en la misma sesión que se llevó a cabo. 

Puntualizó que se sigue trabajando y se repartieron 60 cartillas de derecho a las mujeres de la Zona Media.

