Certificó RAN parcelas ejidales en Zona Media

RIOVERDE.- El Registro Agrario Nacional (RAN) entregó 100 certificados parcelarios a ejidatarios, dijo el Residente de la Procuraduría Agraria, quien informó que se continúa trabajando de la mano con diversas instituciones para dar certeza de la posesión legal de tierras ejidales a personas que viven en diversas comunidades y de la zona suburbana.

Personal del RAN certificó la posesión de terrenos parcelarios a ejidatarios de diversas comunidades, a posesionarios y avecindados de la Zona Media.

El funcionario, Javier Gallegos Oliva, refiere que se levantaron 35 listas de sucesión testamentaria de tierras ejidales en la misma sesión que se llevó a cabo.

Puntualizó que se sigue trabajando y se repartieron 60 cartillas de derecho a las mujeres de la Zona Media.

