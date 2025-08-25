logo pulso
César González, presidente del PRI

Por Redacción

Agosto 25, 2025 03:00 a.m.
CIUDAD VALLES.- Ya es presidente del PRI César González García, luego de que su planilla fue la única inscrita para encabezar a los tricolores en Valles.

Luego de haber pasado por el proceso de inscripción de planillas el 2 y 3 de agosto y de la aprobación de las mismas el 4 de agosto, este viernes 22 de agosto fue declarado presidente del partido en Valles y Edith Pérez Cruz como secretaria general.

Este sábado 23 de agosto la presidenta estatal del PRI, Sara Rocha Medina entregó las constancias de sus nuevos cargos a los dos jerarcas que tendrán en sus hombros una de las tareas más arduas que ha enfrentado el tricolor: sumar militancia en tiempos de hegemonía verde y morenista, cómo él mismo ha dicho.

