Chofer de camioneta se impacta contra poste
Matehuala.- La madrugada del domingo chofer de una camioneta terminó impactándose contra un poste en la colonia República; no hubo personas lesionadas, solo costosos daños materiales. Al lugar acudieron elementos de las corporaciones policiacas para tomar conocimiento de los hechos.
El accidente se registró la madrugada del domingo en la calle Tlaxcala, entre Sonora y Sinaloa, donde, debido al exceso de velocidad y la falta de precaución, el chofer de la camioneta perdió el control mientras circulaba y terminó impactándose contra un poste de la CFE. Vecinos, al escuchar el fuerte impacto, pidieron apoyo a las corporaciones de emergencia.
Al sitio arribaron elementos de las corporaciones policiacas, quienes inmediatamente auxiliaron al conductor de la camioneta, que no presentaba ninguna lesión, por lo que no fue necesario solicitar el apoyo de las corporaciones de auxilio.
Cabe mencionar que en los últimos días se ha registrado muchos accidentes automovilísticos, debido al exceso de velocidad y respetar las señaléticas.
no te pierdas estas noticias