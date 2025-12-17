Choque entre motos deja un lesionado

MATEHUALA.- Dos motocicletas protagonizaron un choque en las calles Matamoros y Díaz Mirón; uno de los involucrados huyó y se introdujo a un domicilio, pero otro resultó con múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo y fue asistido por paramédicos y llevado a un hospital.

Los hechos se presentaron la noche del lunes entre las calles Díaz Mirón y Matamoros de la Colonia 20 de Noviembre, donde debido a la falta de precaución y exceso de velocidad dos motocicletas terminaron impactándose, uno de los motociclistas huyó y dejó al otro tirado en el pavimento el cual resultó con múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo, por lo que vecinos del lugar se comunicaron a los números de emergencia para pedir ayuda para el lesionado.

Al lugar acudieron los elementos de Protección Civil Municipal quienes les brindaron los primeros auxilios al lesionado, después de estabilizarlo fue abordado a la ambulancia para trasladarlo a un hospital y que recibiera atención médica especializada, al lugar también acudieron los elementos de Tránsito y Vialidad, quienes iniciaron las investigaciones para deslindar responsabilidades.

Ante esta situación en las que se han incrementado fuertemente los accidentes en Matehuala se pide a la población que maneja algún vehículo, hacerlo con precaución, pues en diciembre hay un incremento de accidentes.

