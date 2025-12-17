logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ALEGRÍA DE NOCHE BUENA

Fotogalería

ALEGRÍA DE NOCHE BUENA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Choque entre motos deja un lesionado

Por Redacción

Diciembre 17, 2025 03:00 a.m.
A
Choque entre motos deja un lesionado

MATEHUALA.- Dos motocicletas protagonizaron un choque en las calles Matamoros y Díaz Mirón; uno de los involucrados huyó y se introdujo a un domicilio, pero otro resultó con múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo y fue asistido por paramédicos y llevado a un hospital.

Los hechos se presentaron la noche del lunes entre las calles  Díaz Mirón y Matamoros de la Colonia 20 de Noviembre, donde debido a la falta de precaución y exceso de velocidad dos motocicletas terminaron impactándose, uno de los motociclistas huyó y dejó al otro tirado en el pavimento el cual resultó con múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo, por lo que vecinos del lugar se comunicaron a los números de emergencia para pedir ayuda para el lesionado.

Al lugar acudieron los elementos de Protección Civil Municipal quienes les brindaron los primeros auxilios al lesionado, después de estabilizarlo fue abordado a la ambulancia para trasladarlo a un hospital y que recibiera atención médica especializada, al lugar también acudieron los elementos de Tránsito y Vialidad, quienes iniciaron las investigaciones para deslindar responsabilidades.

Ante esta situación en las que se han incrementado fuertemente los accidentes en Matehuala se pide a la población que maneja algún vehículo, hacerlo con precaución, pues en diciembre hay un incremento de accidentes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Adolescente se suicida
Adolescente se suicida

Adolescente se suicida

SLP

Redacción

Corte de la CFE deja sin agua a la zona tének
Corte de la CFE deja sin agua a la zona tének

Corte de la CFE deja sin agua a la zona tének

SLP

Redacción

Entregan premios de rifa del Vallestón
Entregan premios de rifa del Vallestón

Entregan premios de rifa del Vallestón

SLP

Redacción

Llama obispo a rescatar tradición de las posadas
Llama obispo a rescatar tradición de las posadas

Llama obispo a rescatar tradición de las posadas

SLP

Jesús Vázquez