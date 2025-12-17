logo pulso
Cierra la SRE; se van de vacaciones

Por Miguel Barragán

Diciembre 17, 2025 03:00 a.m.
A
Cierra la SRE; se van de vacaciones

CIUDAD VALLES.- Exhortan a tramitantes de pasaportes a recoger sus documentos, porque la oficina de enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) tendrá actividad hasta el 19 de diciembre.

Desde el 10 de diciembre hay disponibilidad de recoger pasaportes en la oficina, que tiene horario de ocho de la mañana a tres de la tarde, en la calle Bocanegra, casi con bulevar, sin embargo, el viernes 19 de diciembre será el último día de actividades, antes de las vacaciones de fin de año, con regreso hasta el lunes 5 de enero del año que entra.

