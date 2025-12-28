Cierran oficina de Procuraduría Agraria

CIUDAD VALLES.- La Procuraduría Agraria (PA) advierte a sus usuarios que estará cerrada hasta el lunes 12 de enero y que avisarán sobre el cambio de domicilio, pero solo con un papelito pegado en una puerta del edificio que actualmente ocupa.

Aunque no tienen servicio en la oficina que lleva todos los litigios y carpetas de investigación de carácter agrario en toda la región huasteca, advierten que la nueva dirección será en bulevar México-Laredo, número 23, en la Zona Centro, en las oficinas que también son de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

Estos letreros están puestos en ese lugar desde el 22 de diciembre pasado, es decir, la temporada vacacional casi coincide con la de las escuelas.