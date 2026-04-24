Cierre de Arteli, para proteger salud de gente

CIUDAD VALLES.- Sin pronunciar las palabras "plaga" o "rata", la titular de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coepris), Irene Hernández Hernández reveló que condiciones que podrían afectar la salud fueron las que movieron a que hubiera un cierre de casi 100 horas en Arteli.

"Exactamente los detalles de qué fue lo que encontramos, hay una legislación aplicable de que no podemos otorgar datos concretos sobre qué es lo que encontramos (...), pero sí decirles que como autoridad estamos enfocados en la limitación de riesgo para proteger la salud de la población", dijo.

Agregó que si algún establecimiento debe cerrar sus puertas para cumplir con las condicionantes que le exige la Coepris, lo tendrá que hacer.