Ciudadanos asisten al Viacrucis viviente

Matehuala.- Como cada año, se realizaron varios viacrucis en Matehuala, aunque uno de los más destacados es el del barrio del Niño Jesús, cuyos habitantes cada año se caracterizan como Jesucristo, los romanos, María entre otros personajes para representar desde la Última Cena hasta la muerte de Jesús al ser crucificado.

Desde un día antes, los vecinos del barrio del Niño Jesús se reúnen y hacen la escenificación de la Última Cena y el beso de Judas; ya el Viernes Santo empiezan con el viacrucis viviente, representando el juicio que tuvo Jesús, posteriormente, todo el martirio que sufrió Cristo cómo fue golpeado y cómo cargó la cruz.

El viacrucis del barrio del Niño Jesús tiene más de 70 años.

Quien representa a Jesucristo incluso va caminando descalzo, sin importar lo caliente del pavimento debido al fuerte calor que está azotando la región, mucha gente queda admirada al ver todo lo que sufrió Jesús por toda la humanidad.

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Un gran número de ciudadanos acudieron a acompañar el tradicional viacrucis, pues, aunque ya no están quienes lo iniciaron, sus hijos y nietos han continuado esta tradición, honrando a los iniciadores.

Cada año tratan de hacerlo lo mejor posible; al finalizar el viacrucis, crucifican al actor que representa a Cristo, tratando de mostrar el dolor que pasó Jesús y que la gente reflexione sobre todo lo que tuvo que vivir para salvar a la humanidad.