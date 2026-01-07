Ciudadanos ponen al corriente su pago de impuesto predial

Entre 400 y 500 contribuyentes pagan el predial por día, de acuerdo con cifras de la Tesorería Municipal, en estos primeros días del año.

En estos primeros días del 2026, los paganos del impuesto predial han llegado hasta a 500 individuos y los grupos se van organizando de a pocos, por ese motivo se colocó un toldo sobre la calle Juárez, con sillas debajo para que la espera no sea incomoda.

Sin embargo, muchas de las quejas de los ciudadanos estriban en que los dejan esperando mucho tiempo.

La contribución diaria de los ciudadanos está por encima de los 220 mil pesos, según los números ofrecidos por Tesorería.

