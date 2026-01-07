logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ILUSIONADOS!

Fotogalería

¡ILUSIONADOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Ciudadanos ponen al corriente su pago de impuesto predial

Se colocó un toldo que protege del cambiante clima a quienes acuden para el trámite

Por Redacción

Enero 07, 2026 03:00 a.m.
A
Ciudadanos ponen al corriente su pago de impuesto predial

Entre 400 y 500 contribuyentes pagan el predial por día, de acuerdo con cifras de la Tesorería Municipal, en estos primeros días del año.

En estos primeros días del 2026, los paganos del impuesto predial han llegado hasta a 500 individuos y los grupos se van organizando de a pocos, por ese motivo se colocó un toldo sobre la calle Juárez, con sillas debajo para que la espera no sea incomoda.

Sin embargo, muchas de las quejas de los ciudadanos estriban en que los dejan esperando mucho tiempo.

La contribución diaria de los ciudadanos está por encima de los 220 mil pesos, según los números ofrecidos por Tesorería.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Festejan al Señor de Matehuala
Festejan al Señor de Matehuala

Festejan al Señor de Matehuala

SLP

Jesús Vázquez

Con una misa especial honran al patrono de la Catedral

Inició el pago de becas Bienestar con aumento
Inició el pago de becas Bienestar con aumento

Inició el pago de becas Bienestar con aumento

SLP

Redacción

El apoyo para los adultos mayores es de 200 pesos ahora que reciban su pensión

Avanza rehabilitación del relleno sanitario
Avanza rehabilitación del relleno sanitario

Avanza rehabilitación del relleno sanitario

SLP

Carmen Hernández

Celda 1 permaneció cerrada, lo que generó la inconformidad

Mujer denuncia violencia familiar
Mujer denuncia violencia familiar

Mujer denuncia violencia familiar

SLP

Redacción