Clausuran obra por no cumplir reglamento

RIOVERDE.- El Ayuntamiento clausuró una obra por no cumplir con las normas y afectar a la población en el proyecto de construcción que llevaban a cabo. La dirección de Catastro e Imagen Urbana, realiza recorridos en las obras que se llevan cabo en el municipio, con la finalidad de que cumplan con el reglamento establecido y los permisos.

Por lo que fue clausurada una obra de construcción, porque se detectaron irregularidades e incumplimientos a las normas de seguridad, los trabajos provocaron daños en la vía pública. Aunado además a que presenta un gran riesgo para una vivienda. Los inspectores de Catastro colocaron los sellos de clausura en la obra que se construye.

Se dijo que una vez que se subsanen las observaciones, los propietarios de la vivienda podrán reanudar los trabajos del proyecto de construcción a realizar sin problema alguno.