Club festeja los XV años de Yuslendi Guadalupe
Matehuala.- El Club de la Plaza de Armas así como las personas que cada fin de semana se reúnen a bailar se organizaron para celebrar la fiesta de XV años a la jovencita Yuslendi Guadalupe Mendoza Álvarez en la Plaza de Armas, ya que la joven no pudo tener una fiesta por la carencia de recursos de sus padres.
El Club festejó a la jovencita, que también acostumbra ir a bailar los fines de semana.
Le consiguió un bonito vestido color azul, así mismo muchas personas se unieron para hacerle su sueño realidad a Yuslendi Guadalupe, personas y emprendedores hicieron donaciones para hacer realidad el sueño y que tuviera una gran fiesta.
Le donaron la corona, el pastel, comida, bebida, piñata y muchos regalos y con el sonido que cada fin de semana se pone en la Plaza de Armas, donde la idea principal era hacerle su sueño realidad a la guapa quinceañera.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Como en cada fiesta se llevó a cabo el tradicional vals de la última muñeca, así mismo el de las 12 doce rosas, aunque fueron muchas más porque bailo con todas las personas que acuden a bailar a la Plaza de Armas cada fin de semana, todos los asistentes disfrutaron este gran evento y felicitaron a Yuslendi deseándole lo mejor y que todos sus sueños se hagan realidad.
no te pierdas estas noticias
Celebran día del joven católico
Jesús Vázquez
Grupos juveniles realizan marcha por calles de la ciudad
Elioth va por última vez a la escuela
Miguel Barragán
Compañeros le dan el último adiós a su amigo del alma