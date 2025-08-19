Club festeja los XV años de Yuslendi Guadalupe

Matehuala.- El Club de la Plaza de Armas así como las personas que cada fin de semana se reúnen a bailar se organizaron para celebrar la fiesta de XV años a la jovencita Yuslendi Guadalupe Mendoza Álvarez en la Plaza de Armas, ya que la joven no pudo tener una fiesta por la carencia de recursos de sus padres.

El Club festejó a la jovencita, que también acostumbra ir a bailar los fines de semana.

Le consiguió un bonito vestido color azul, así mismo muchas personas se unieron para hacerle su sueño realidad a Yuslendi Guadalupe, personas y emprendedores hicieron donaciones para hacer realidad el sueño y que tuviera una gran fiesta.

Le donaron la corona, el pastel, comida, bebida, piñata y muchos regalos y con el sonido que cada fin de semana se pone en la Plaza de Armas, donde la idea principal era hacerle su sueño realidad a la guapa quinceañera.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Como en cada fiesta se llevó a cabo el tradicional vals de la última muñeca, así mismo el de las 12 doce rosas, aunque fueron muchas más porque bailo con todas las personas que acuden a bailar a la Plaza de Armas cada fin de semana, todos los asistentes disfrutaron este gran evento y felicitaron a Yuslendi deseándole lo mejor y que todos sus sueños se hagan realidad.