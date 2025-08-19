logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MÓNICA ES REINA DEL CDP

Fotogalería

MÓNICA ES REINA DEL CDP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Club festeja los XV años de Yuslendi Guadalupe

Por Jesús Vázquez

Agosto 19, 2025 03:00 a.m.
A
Club festeja los XV años de Yuslendi Guadalupe

Matehuala.- El Club de la Plaza de Armas así como las personas que cada fin de semana se reúnen a bailar se organizaron para celebrar la fiesta de XV años a la jovencita Yuslendi Guadalupe Mendoza Álvarez en la Plaza de Armas, ya que la joven no pudo tener una fiesta por la carencia de recursos de sus padres.

El Club festejó a la jovencita, que también acostumbra ir a bailar los fines de semana.

Le consiguió un bonito vestido color azul, así mismo muchas personas se unieron para hacerle su sueño realidad a Yuslendi Guadalupe, personas y emprendedores hicieron donaciones para hacer realidad el sueño y que tuviera una gran fiesta.

Le donaron la corona, el pastel, comida, bebida, piñata y muchos regalos y con el sonido que cada fin de semana se pone en la Plaza de Armas, donde la idea principal era hacerle su sueño realidad a la guapa quinceañera. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Como en cada fiesta se llevó a cabo el tradicional vals de la última muñeca, así mismo el de las 12 doce rosas, aunque fueron muchas más porque bailo con todas las personas que acuden a bailar a la Plaza de Armas cada fin de semana, todos los asistentes disfrutaron este gran evento y felicitaron a Yuslendi deseándole lo mejor y que todos sus sueños se hagan realidad.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Celebran día del joven católico
Celebran día del joven católico

Celebran día del joven católico

SLP

Jesús Vázquez

Grupos juveniles realizan marcha por calles de la ciudad

Elioth va por última vez a la escuela
Elioth va por última vez a la escuela

Elioth va por última vez a la escuela

SLP

Miguel Barragán

Compañeros le dan el último adiós a su amigo del alma

Taxista choca contra automóvil
Taxista choca contra automóvil

Taxista choca contra automóvil

SLP

Redacción

Uniforman a policías de Ciudad Fernández
Uniforman a policías de Ciudad Fernández

Uniforman a policías de Ciudad Fernández

SLP

Carmen Hernández