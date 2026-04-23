Comienza taller de terapia y arte

Matehuala.- El DIF Municipal y la Dirección de Fomento Cultural Municipal llevaron a cabo el inicio del taller de arte y terapia, dirigido a niñas y niños con condiciones neurodivergentes. Es un taller diseñado para fortalecer la expresión emocional, estimular la creatividad y desarrollar habilidades a través del arte.

Este taller tiene como objetivo brindar un espacio seguro, inclusivo y creativo donde las y los participantes puedan fortalecer sus habilidades sociales y desarrollar su potencial a través del arte, promoviendo su bienestar emocional y una mejor calidad de vida, se exhorta a los padres de familia que tienen hijos con condiciones neurodivergentes acudir a inscribirlos a este taller, que será de gran ayuda terapéutica para ellos.

Se llevó a cabo la inauguración en el Centro Cultural, donde hubo buena respuesta de menores que acudieron, quienes se encuentran muy contentos, al igual que los padres de familia, ya que anteriormente no se habían realizado talleres en Matehuala dirigidos a menores con condiciones neurodivergentes.