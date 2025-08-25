Concluye taller para elaborar nuez garapiñada

Matehuala.- Con gran entusiasmo se llevó a cabo el taller de elaboración de cacahuate y nuez garapiñada en el DIF Municipal, al que asistieron 16 personas interesadas en aprender esta deliciosa y tradicional receta mexicana de estos dulces.

Este taller tuvo una excelente respuesta por parte de los inscritos, que aprendieron a preparar estos deliciosos dulces típicos, su elaboración lleva un procedimiento muy complicado, sin embargo, gracias a este tipo de talleres a personas interesadas se les facilita realizarlos, además de rescatar uno de los tradicionales dulces de México y poder iniciar un negocio.

La presidenta del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia, Zoraira Hernández de los Reyes, acudió al taller para agradecer personalmente a las y los participantes por su asistencia, expresando que cada vez hay más personas que se capacitan para poder emprender un negocio.

Comentó que la idea de este taller es brindarles las herramientas necesarias a los asistentes, para su crecimiento personal y económico, en beneficio de sus familias, por lo que continuará trabajando para llevar a cabo más talleres para que puedan emprender su negocio propio.

