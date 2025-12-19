logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MACARENA ¡ENORME!

Fotogalería

MACARENA ¡ENORME!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Conductor agrede a mujer policía

El hecho se generó luego de que estaba estacionado en doble fila en una calle

Por Redacción

Diciembre 19, 2025 03:00 a.m.
A
Conductor agrede a mujer policía

CIUDAD VALLES.- Un hombre que se estacionó en doble fila en la Abasolo agredió a una policía que le pedía que se moviera, los locatarios y tianguistas se quejaron del exceso de fuerza de la corporación en algunos casos. 

Un hombre que se identificaba como hijo de un ex administrador de los Mercados se estacionó en doble fila sobre la Abasolo, antes de 5 de Mayo y la versión de los policías es que después de pedirle que se moviera del lugar, los agredió sin motivo alguno. 

Luego de ello, se llenó de policías el lugar y se lo llevaron detenido, por la agresión al agente policiaco. 

La versión de los comerciantes fue que hubo un exceso de elementos y de fuerza para aplicar la infracción, un estacionamiento en doble fila, además de que condujeron a alta velocidad en el carril peatonal de la Abasolo para llegar a la detención, algo que resulta peligroso en esa zona. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Luego de inmovilizar al infractor, se lo llevaron y la grúa se encargó del vehículo para enviarlo a la pensión.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Plantean construir memorial de personas desaparecidas
Plantean construir memorial de personas desaparecidas

Plantean construir memorial de personas desaparecidas

SLP

Redacción

Joven se fractura pierna al caer de moto
Joven se fractura pierna al caer de moto

Joven se fractura pierna al caer de moto

SLP

Redacción

Cumple Procuraduría Agraria operativo anual
Cumple Procuraduría Agraria operativo anual

Cumple Procuraduría Agraria operativo anual

SLP

Carmen Hernández

Apagan Bomberos incendio en el Andador Literatos
Apagan Bomberos incendio en el Andador Literatos

Apagan Bomberos incendio en el Andador Literatos

SLP

Redacción