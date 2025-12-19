Conductor agrede a mujer policía

CIUDAD VALLES.- Un hombre que se estacionó en doble fila en la Abasolo agredió a una policía que le pedía que se moviera, los locatarios y tianguistas se quejaron del exceso de fuerza de la corporación en algunos casos.

Un hombre que se identificaba como hijo de un ex administrador de los Mercados se estacionó en doble fila sobre la Abasolo, antes de 5 de Mayo y la versión de los policías es que después de pedirle que se moviera del lugar, los agredió sin motivo alguno.

Luego de ello, se llenó de policías el lugar y se lo llevaron detenido, por la agresión al agente policiaco.

La versión de los comerciantes fue que hubo un exceso de elementos y de fuerza para aplicar la infracción, un estacionamiento en doble fila, además de que condujeron a alta velocidad en el carril peatonal de la Abasolo para llegar a la detención, algo que resulta peligroso en esa zona.

Luego de inmovilizar al infractor, se lo llevaron y la grúa se encargó del vehículo para enviarlo a la pensión.