Conflicto entre vecinos en el 21

CIUDAD VALLES.- Vecinos del Fraccionamiento El 21 en conflicto porque una facción de ellos pidió apoyo a un político para arreglar una calle y otro grupo dice que no es calle ese terreno, sino predio de avecindados.

Una máquina motoniveladora apareció en la calle Nebraska, de ese sector, arrastrando un predio que, por un lado, dicen que es terreno y, por otro, que es calle.

Los que dicen que es terreno son personas que cuentan con contrato de compra-venta, aunque no han obtenido escrituras de ningún predio en ese lugar que se encuentra al norte del municipio.

Los que dicen que es calle (y que lleva por nombre Houston) pidieron apoyo a un político y excandidato a la Presidencia Municipal, José Luis Romero Calzada "Tecmol", quien habría mandado hacer el rastreo de ese sitio a José Inés Velázquez Montes (quien acudió en calidad de operador y no miembro del Frente de Defensa de la Vivienda).

El problema no ha quedado resuelto y ambas partes señalan tener razón sobre la naturaleza del predio que rastrea la maquinaria pesada.