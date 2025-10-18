logo pulso
Contabilizan mil 707 familias damnificadas en la Huasteca

Significan un estimado de seis mil personas, según las cifras del grupo multidisciplinario de Gobierno del Estado

Por Huasteca Hoy

Octubre 18, 2025 03:00 a.m.
A
Foto: CEPC

Foto: CEPC

Ciudad Valles.- El grupo multidisciplinario de Gobierno del Estado informó ayer que la cantidad de familias afectadas por las lluvias e inundaciones en la Huasteca es de mil 707.

Esta tarde, en el salón de Cabildos de la Presidencia Municipal de Valles hubo una reunión de funcionarios estatales, encabezados por el subsecretario de Gobierno, Jorge Vega Arroyo, en la que se dio a conocer la numeralia de la catástrofe reciente.

Se indicó que suman mil 707 familias damnificadas (alrededor de seis mil personas); un total de tres mil 725 casas afectadas, de acuerdo con sus cifras.

Foto: Huasteca Hoy 

También, hay 13 carreteras estatales dañadas, por lo que siguen mil 400 personas coordinadas en los trabajos de saneamiento y remoción de lodo, entre ellos, personal de la Defensa Nacional, voluntarios, Guardia Civil Estatal, Protección Civil del Estado y Policías Municipales.

