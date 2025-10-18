Contabilizan mil 707 familias damnificadas en la Huasteca
Significan un estimado de seis mil personas, según las cifras del grupo multidisciplinario de Gobierno del Estado
Ciudad Valles.- El grupo multidisciplinario de Gobierno del Estado informó ayer que la cantidad de familias afectadas por las lluvias e inundaciones en la Huasteca es de mil 707.
Esta tarde, en el salón de Cabildos de la Presidencia Municipal de Valles hubo una reunión de funcionarios estatales, encabezados por el subsecretario de Gobierno, Jorge Vega Arroyo, en la que se dio a conocer la numeralia de la catástrofe reciente.
Se indicó que suman mil 707 familias damnificadas (alrededor de seis mil personas); un total de tres mil 725 casas afectadas, de acuerdo con sus cifras.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Foto: Huasteca Hoy
También, hay 13 carreteras estatales dañadas, por lo que siguen mil 400 personas coordinadas en los trabajos de saneamiento y remoción de lodo, entre ellos, personal de la Defensa Nacional, voluntarios, Guardia Civil Estatal, Protección Civil del Estado y Policías Municipales.
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
Celebran programa de justicia itinerante
Carmen Hernández
Se atendieron casos de juicios sucesorios
Orquesta Sinfónica, sin instrumentos
Carmen Hernández
Se los pidieron para revisión, pero ya no se los regresaron