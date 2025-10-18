Convocan para integrar banda de guerra municipal

Matehuala.- Convocan a jóvenes con experiencia para integrarse a las bandas de guerra, histórica agrupación que representará a nuestra ciudad en eventos cívicos y actos solemnes.

Para poder inscribirse y formar parte de la Banda de Guerra de Matehuala se pide ser mayores de 18 años de edad, o tener entre 15 y 17 años de edad en estos casos deberán contar con autorización escrita de padres o tutores, tener el compromiso y responsabilidad para asistir a ensayos, eventos cívicos, deportivos y sociales.

También deberán cuidar los instrumentos y seguir las indicaciones del instructor.

Los ensayos serán en la Plaza de Armas los lunes, miércoles y viernes, de seis de la tarde a siete treinta.

Los interesados en pertenecer a la Primera Banda de Guerra Municipal deberán acudir al Centro Cultural Municipal, de lunes a viernes, de nueve de la mañana a siete de la tarde, los menores deberán acudir acompañados de padres o tutores con carta de autorización.

Sería la primera banda de guerra del municipio, ya que en diferentes eventos cívicos siempre se pide apoyo de bandas de guerras de distintas instituciones, además de tener el honor de pertenecer a la Banda de Guerra Municipal podrán participar en concursos de bandas de guerra tanto estatales como nacionales.