Sigue racha de accidentes de los motociclistas

Matehuala.- Una persona resultó lesionada en un choque registrado la mañana del viernes en el camino viejo a la Paz y la Calle Margil, el impacto se dio entre una camioneta y un motociclista, personal de Tránsito, así como Cruz Roja acudieron al lugar de los hechos para brindar los primeros auxilios.

El accidente se generó por la falta de precaución y el exceso de velocidad en calles de la colonia Guadalupe.

En el crucero de las calles Camino Viejo a la Paz y Margil, el motociclista salió volando luego de impactarse una camioneta en el citado crucero, testigos del accidente solicitaron apoyo a corporaciones de emergencia.

Al lugar llegaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes valoraron al conductor de la motocicleta, quien presentaba varias lesiones en diferentes partes del cuerpo, por lo que en una ambulancia fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.

Al lugar también acudieron elementos de Tránsito y Vialidad quienes tomaron conocimiento del accidente, así mismo enviaron los vehículos a la pensión.

En otro accidente, un joven que conducía una motocicleta a exceso de velocidad sufrió golpes y lesiones al derrapar su vehículo, en una conocida gasolinera ubicada en la calle Mariano Vázquez, hasta donde llegaron paramédicos, así como elementos de Tránsito y Vialidad a brindarle los primeros auxilios.