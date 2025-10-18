logo pulso
Celebran programa de justicia itinerante

Se atendieron casos de juicios sucesorios

Por Carmen Hernández

Octubre 18, 2025 03:00 a.m.
A
RIOVERDE.- Dentro del programa de Justicia Itinerante se atendieron 36 juicios y el 9 de diciembre se llevará un evento para que se puedan desahogar las audiencias. 

El residente de la Procuraduría Agraria Javier Gallegos Oliva, dio a conocer que se está trabajando de manera coordinada con las comunidades ejidales. 

Recordó que el pasado 15 de octubre se desarrolló el Programa de Justicia Itinerante en el Centro de Atención Agrario, ubicado en la Cofradía Grande; se trabajó de manera coordinada con el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 43. 

Se atendieron 36 juicios sucesorios de los cuales 18 son de mujeres y 18 de hombres. 

Adelantó que el próximo evento está programado para el 9 de diciembre, se tiene como propuesta el Salón ejidal del Refugio. 

Por lo que se les exhorta a los usuarios para que acudan a desahogar las audiencias y sobre todo que se ahorren el pasaje en el traslado al municipio vecino de Ciudad Valles, finalizó.

