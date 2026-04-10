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Continúa la ola de incendios causados por mano del hombre

Fuego se sale de control

Por Carmen Hernández

Abril 10, 2026 03:00 a.m.
A
Continúa la ola de incendios causados por mano del hombre

RIOVERDE.-  A la orden del día están los incendios provocados por la mano del hombre, en su afán de limpiar predios queman la maleza y basura que tienen y el fuego se sale de control. 

En el Cuerpo de Bomberos explicaron que están acudiendo a las llamadas de auxilio que se reciben, ya que se tienen que atender los casos que llegan a presentarse, porque pueden propagarse y resultar difícil de poder sofocarlos.  

Sin embargo, este jueves, vecinos reportaron enormes llamaradas que se estaban generando en un predio.  

Por lo que acudieron atrás de la Escuela Secundaria Dolores Herrera, para combatir el fuego y evitar que se saliera de control y llegara a afectar a la institución educativa. 

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Indicaron que uno de los propietarios del predio optó por prender fuego, para limpiar el terreno para construir.  

Finalmente hicieron un llamado a la población a no realizar este tipo de actividades y evitar un problema mayor.

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