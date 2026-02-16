Continúa racha de incendios

Matehuala.- Elementos del Cuerpo de Bomberos acudió a controlar un incendio en una casa habitación ubicada en la calle Antonio Maza del fraccionamiento Benito Juárez, gracias a la oportuna intervención de esta corporación el siniestro no llegó a mayores y no hubo lesionados.

De acuerdo a la información proporcionada por la base operativa de Bomberos, atendieron un reporte en el cual les informaban que había un incendio en una casa habitación del Fraccionamiento Benito Juárez, por lo que acudieron para iniciar sus labores para poder sofocarlo y que la situación no se saliera de control.

Al llegar al lugar diagnosticaron que el incendio fue provocado por un cortocircuito, por lo que se pidió apoyo también a elementos de Protección Civil Municipal para acordonar el área y evitar que nadie pasara por la calle ya mencionada, para evitar algún accidente, así mismo se pidió apoyo a la Comisión Federal de Electricidad para que arreglara el problema del cortocircuito

Afortunadamente gracias a la coordinación de las corporaciones de auxilio, no hubo ninguna persona lesionada solo costosos daños materiales.

Por otra parte, Bomberos también acudieron al rescate de un gato que quedó atorado en un nogal y no podía bajarse, en la calle México de la Colonia República.