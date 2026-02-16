logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CUMPLE 40 AÑOS!

Fotogalería

¡CUMPLE 40 AÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Continúa racha de incendios

Por Redacción

Febrero 16, 2026 03:00 a.m.
A
Continúa racha de incendios

Matehuala.- Elementos del Cuerpo de Bomberos acudió a controlar un incendio en una casa habitación ubicada en la calle Antonio Maza del fraccionamiento Benito Juárez, gracias a la oportuna intervención de esta corporación el siniestro no llegó a mayores y no hubo lesionados. 

De acuerdo a la información proporcionada por la base operativa de Bomberos, atendieron un reporte en el cual les informaban que había un incendio en una casa habitación del Fraccionamiento Benito Juárez, por lo que acudieron para iniciar sus labores para poder sofocarlo y que la situación no se saliera de control.

 Al llegar al lugar diagnosticaron que el incendio fue provocado por un cortocircuito, por lo que se pidió apoyo también a elementos de Protección Civil Municipal para acordonar el área y evitar que nadie pasara por la calle ya mencionada, para evitar algún accidente, así mismo se pidió apoyo a la Comisión Federal de Electricidad para que arreglara el problema del cortocircuito 

Afortunadamente gracias a la coordinación de las corporaciones de auxilio, no hubo ninguna persona lesionada solo costosos daños materiales. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Por otra parte, Bomberos también acudieron al rescate de un gato que quedó atorado en un nogal y no podía bajarse, en la calle México de la Colonia República. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Realizan obras de rehabilitación en Conalep
Realizan obras de rehabilitación en Conalep

Realizan obras de rehabilitación en Conalep

SLP

Jesús Vázquez

Niega el titular de Conagua desacuerdos con la CEA y Segam
Niega el titular de Conagua desacuerdos con la CEA y Segam

Niega el titular de Conagua desacuerdos con la CEA y Segam

SLP

Redacción

Retiene el grupo Ave a pedigüeños
Retiene el grupo Ave a pedigüeños

Retiene el grupo Ave a pedigüeños

SLP

Carmen Hernández

Fueron detectados en la plaza principal; regañan a padres de familia

Cuatro de cada 100 personas sufren depresión
Cuatro de cada 100 personas sufren depresión

Cuatro de cada 100 personas sufren depresión

SLP

Redacción