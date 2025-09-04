logo pulso
Continúa tiradero de basura en el área de los mercados

Por Redacción

Septiembre 04, 2025 03:00 a.m.
A
Continúa tiradero de basura en el área de los mercados

CIUDAD VALLES.- Gente que no pertenece a los mercados llena el camión de la basura especial para los locatarios más rápido que los de los centros de comercio y ayer hubo protesta por ese motivo.

Ayer por la tarde, en plena crisis por falta de camión para que los “diableros” tiraran la basura de los locatarios, personas ajenas al mercado se pararon para descargar grandes bolsas de desechos en el recolector.

Precisamente, unos minutos antes, el anterior camión se había sobrecargado por las bolsas de personas ajenas al mercado y eso provocó la protesta de los diableros.

El conductor de una camioneta gris, Frontier de modelo reciente se detuvo a un lado del camión de basura y uno de los diableros bajó los sacos de plástico de la caja.

Después de que se fueron los camiones, la queja contra la dirección de Mercados, por no regular el l uso de los camiones recolectores continuó durante varios minutos, solicitando que se reordene esta situación, que los perjudica.

