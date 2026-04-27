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Continuarán los casos de nepotismo: Diputado

Por Carmen Hernández

Abril 27, 2026 03:00 a.m.
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Continuarán los casos de nepotismo: Diputado

RIOVERDE.- Será en el 2030 que entre en vigor la ley para la imposibilidad de los partidos políticos de poder postular a familiares para cargos de elección popular, en Rioverde se reducirá en la próxima elección a un Síndico, aclaro el diputado federal Jose Luis Fernández. 

Explicó que en el tema de la imposibilidad de los institutos políticos de poder postular a familiares para cargos de elección popular, es una medida que se discutió hace un año en la Cámara de Diputados, Senadores y en los congresos locales. 

Sin embargo, en esa reforma quedó aprobado un artículo transitorio que menciona que esta medida entrará en vigor en el 2030 y por ende no aplica en las elecciones del 2027. 

Hizo hincapié que hace unos días se reformó la Constitución en otra materia, en la integración de los ayuntamientos, donde se vuelve a reformar el artículo 115, la misma fracción que se reformó hace un año con estas medidas, lo que ha generado una gran confusión. 

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Señaló que en el 2027, pueden participar quien así lo decida por los partidos, sin observar esta medida de familiar. 

Por otro lado, señaló, que en el caso de Rioverde, en el plan B, se reducirá a un síndico.

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